السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد يهنئ «أم الإمارات» بمناسبة يوم الأم

طحنون بن زايد يهنئ «أم الإمارات» بمناسبة يوم الأم
21 مارس 2025 21:25

هنأ سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم الأم.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في يوم الأم، نحتفي بالأمهات، قلب المجتمع وروحه، والأساس الذي تُبنى عليه الأوطان القوية والمستقرة، فهن مَن يزرع القيم ويحافظ عليها، جيلا بعد جيل».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» مصدر الفخر والإلهام، ونحيي كل أمهات الإمارات والعالم. كل عام وجميع الأمهات بألف خير».

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية يبحثان العلاقات الثنائية
الإمارات تشارك العالم الاحتفال بـ«يوم الأم»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
أم الإمارات
الشيخة فاطمة بنت مبارك
يوم الأم
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©