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بلدية أبوظبي تشارك في «ساعة الأرض» بإطفاء أنوار مبانيها اليوم

بلدية أبوظبي تشارك في «ساعة الأرض» بإطفاء أنوار مبانيها اليوم
22 مارس 2025 02:13

أبوظبي  (الاتحاد)

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تشارك بلدية مدينة أبوظبي مساء اليوم السبت 22 مارس الجاري، في مناسبة «ساعة الأرض»، من خلال إطفاء أنوار مبانيها من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساءً، وذلك مواكبة للمناسبات العالمية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.
ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى إطفاء الأضواء غير الضرورية لترشيد استهلاك الكهرباء، ورفع الوعي بخطر التغير المناخي، للحفاظ على البيئة.
جدير بالذكر، أن «ساعة الأرض» ‏هي حدث عالمي سنوي من تنظيم «الصندوق العالمي للطبيعة»، يشجع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساءً.
ويهدف القائمون على مبادرة «ساعة الأرض» إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ مبادرات لترشيد استهلاك الكهرباء والماء يومياً ومحاربة التلوث، والإسهام في عمليات إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك بصفة عامة.
ويقترح «الصندوق العالمي للطبيعة» على الأفراد والمنظمات والشركات والمدارس والجامعات، وغيرها، جملة من التدابير للمشاركة في «ساعة الأرض»، وعلى رأسها إطفاء الأضواء غير الضرورية لمدة ساعة، ونشر الوعي بهذه المناسبة، وبالحفاظ على البيئة.
كما يدعو الصندوق المؤسسات والشركات إلى توعية موظفيها بشأن التغير المناخي، عبر أنشطة تتعلق بهذه المناسبة، واتباع خطوات دائمة للحفاظ على الطاقة المستدامة في أماكن العمل.

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