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«ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ

«ساعة الأرض».. التزام مشترك بتعامل إيجابي تجاه البيئة والمناخ
22 مارس 2025 02:14

أبوظبي (وام)
أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن دولة الإمارات قطعت خطوات نوعية في زيادة الوعي بقضايا البيئة وتغير المناخ، وتشجيع المجتمع على ممارسات الترشيد في استهلاك مصادر الطاقة، والاستخدام الأمثل للموارد المتجددة.
وقال الجروان إن الاحتفال بساعة الأرض التي توافق آخر سبت من شهر مارس من كل عام، يترجم اهتمام حكومات العالم والتزام المؤسسات وأفراد المجتمعات والتكاتف فيما بينهم للتحرك المشترك من أجل التعامل الإيجابي والمسؤول مع أزمة المناخ، والسعي المدروس والجاد لإحداث تغيير حقيقي وأثر ملموس تجاه البيئة، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة.

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وأشار إلى أن دائرة الطاقة تدعم مبادرة «ساعة الأرض» بتقديم حلول عملية ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال السياسات والأطر التنظيمية الصادرة عنها، إضافة إلى دعمها للمبادرات الوطنية التي تسعى للحفاظ على البيئة كونها جزءاً من هويتنا الوطنية.
وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي تولي أهمية كبرى لدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سلوكيات الاستهلاك الرشيد في الحياة اليومية، وتسليط الضوء على أهمية العمل المناخي، وتدعو المبدعين وأصحاب الفكر الاستباقي والمبتكرين لطرح نماذج وأفكار وحلول عملية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
ولفت معاليه إلى أن ما يشهده العالم خلال ساعة الأرض يؤكد أهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة، والعمل على خفض استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، داعياً الأفراد والشركات للمشاركة في هذه المبادرة العالمية من خلال تبني حلول مبتكرة ومتقدمة، تحافظ على البيئة لضمان مستقبل مستدام لأجيالنا القادمة.

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