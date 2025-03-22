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علوم الدار

رئيس الدولة يصل إلى القاهرة في زيارة أخوية والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

رئيس الدولة يصل إلى القاهرة في زيارة أخوية والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه
22 مارس 2025 19:29

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. 
وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، فخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
 ورحب فخامة الرئيس المصري، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وتبادلا التهاني وأطيب الأمنيات فيما تبقى من شهر رمضان المبارك، والأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. 
يرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

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