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رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية

رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان تعزيز العلاقات الأخوية
22 مارس 2025 22:21

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين ودفع تعاونهما المشترك إلى الأمام في مختلف المجالات.

وأقام فخامة الرئيس المصري مأدبة إفطار تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

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حضر اللقاء الوفد المرافق لسموه الذي يضم: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

فيما حضره من الجانب المصري معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة، في ختام زيارته الأخوية إلى مصر، حيث كان في وداعه في مطار القاهرة الدولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
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