الإمارات تحتفي بـ «ساعة الأرض»

هالة الخياط (أبوظبي)

شاركت الإمارات في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي بإطفاء أبرز معالم الدولة أنوارها، مساء أمس، من الساعة الـ 8:30 إلى الـ 9:30 احتفاء بساعة الأرض، في دعوة لتوحيد الجهود، واتخاذ إجراءات منسَّقة وعاجلة لوضع الطبيعة على مسار التعافي. ومنذ إطلاق الصندوق العالمي للطبيعة حملة ساعة الأرض في عام 2007، تطفئ المعالم الرئيسة في الإمارات، مثل جامع الشيخ زايد الكبير، وبرج خليفة والفنادق ومباني المؤسسات الحكومية، أنوارها، في خطوة تدعو إلى إلهام الملايين حول العالم لترشيد الطاقة واتخاذ خطوات جادة للتحرّك نحو التغيير. ودعت جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، المجتمع في الإمارات للمشاركة في ساعة الأرض التي تعتبر واحدة من أكبر الفعاليات الشعبية العالمية البيئية، والتي تجمع سنوياً بين ملايين الأشخاص والشركات والقادة من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة فقدان الطبيعة وتغير المناخ. (تصوير: مصطفى رضا)