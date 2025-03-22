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محمد الشرقي يحضر مأدبة الإفطار الرمضانية في مجلس البدية بالفجيرة

محمد بن حمد خلال مأدبة الإفطار بحضور راشد بن حمد (وام)
23 مارس 2025 02:46

الفجيرة (وام)

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حضر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة مأدبة الإفطار الرمضانية في مجلس البدية بالإمارة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز قيم التلاحم والتواصل في المجتمع، ترسيخاً لنهج قيادة دولة الإمارات في تقوية الأواصر المجتمعية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، نحو بناء مجتمعٍ متماسك يتحلى أفراده بقيم التكافل والتآخي في كافة الأوقات والمناسبات.
وتبادل سموه مع أهالي منطقة البدية الأحاديث الودية حول مختلف المواضيع المجتمعية، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيد شهر رمضان المبارك على دولة الإمارات قيادةً وشعباً بالمزيد من الرخاء والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والــيُمن والبركات.
حضر المأدبة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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مأدبة إفطار
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