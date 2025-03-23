«استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين

الشارقة (وام)

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الحادية عشرة التي عقدت أمس الأول، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقر المجلس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، مشروعي قانونيين لسنة 2025م، الأول بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، ومشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.

حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، لمناقشة التقريرين الواردين من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروعي القانونين.