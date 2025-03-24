"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الاثنين.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 12.9 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 12.9 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_ temperature recorded over the country today morning is 12.9°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:00 UAE Local time. pic.twitter.com/paVlHpCiQX— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 24, 2025