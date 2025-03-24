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طحنون بن زايد يختتم زيارته الرسمية لواشنطن

طحنون بن زايد يختتم زيارته الرسمية لواشنطن
24 مارس 2025 14:42

اختتم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، زيارة عمل إلى واشنطن، التقى خلالها فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدداً من المسؤولين، ورؤساء وقادة شركات عالمية.

شملت زيارة سموه، لقاء مع فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأقيمت تكريماً لسموه مأدبة عشاء في البيت الأبيض حضرها عدد من كبار المسؤولين الأميركيين.

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الطويلة التي تربط البلدين الصديقين، وآفاق الاستثمار في عدد من المجالات خاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والصناعات والطاقة والرعاية الصحية.

وشملت الزيارة اجتماعات مع كل من وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسينت، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف، والمستشار الخاص لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية ديفيد ساكس.

وبحث سموه مع المسؤولين الأميركيين تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وتسريع الاستثمارات وتبادلها، وفتح آفاق جديدة في مختلف القطاعات، علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات في المنطقة وترسيخ دعائم الاستقرار والازدهار.

وتم خلال لقاءات سموه مع رؤساء وقادة شركات عالمية، استعراض الفرص الاستثمارية المشتركة، وآليات الاستفادة من تطورات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والابتكار بما يخدم التنمية الشاملة ورفع نسب النمو والارتقاء بجودة الحياة، من خلال التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي وما توفره من إمكانيات هائلة.

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وشهدت الزيارة العديد من الاتفاقيات والإعلانات، فقد تم الإعلان عن انضمام شركتي "إنفيديا" و"إكس إيه آي" إلى "الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي"، والتي تهدف إلى دعم وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وأعلنت كل من "القابضة" الإماراتية" التي تركز على الاستثمار في البنية التحتية الأساسية وشبكات التوريد، و"إنرجي كابيتال بارتنرز" أكبر شركة خاصة تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الأميركية، عن إبرام شراكة بالمناصفة لتأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة، لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة لتوليد الطاقة.

وتم خلال الزيارة أيضا توقيع اتفاقية بين دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي نيابةً عن حكومة أبوظبي مع شركة مايكروسوفت، وكور42، التابعة لمجموعة G42 والمتخصصة في السحابة السيادية، والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لتنفيذ نظام سحابي سيادي مشترك يهدف إلى تعزيز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية وابتكار حلول رقمية جديدة.

وتعتبر الإمارات من المستثمرين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأميركية، وبلغت قيمة الاستثمارات 1 تريليون دولار تتوزع في قطاعات التجارة والطيران والتصنيع والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ورافق سموه خلال الزيارة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلون عن القطاع الخاص.
 

المصدر: وام
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