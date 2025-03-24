نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة «سعيد بن أحمد لوتاه» في دبي

دبي (وام)

قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بزيارة خاصة إلى مجلس عائلة المغفور له الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، وذلك في مقر إقامتهم بإمارة دبي، بحضور معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي محمد صالح عبد الله بن بدوه الدرمكي، ومعالي سعيد غباش، والمهندس حسين ناصر لوتاه، وسالم الموسى، ومحمد الشحي، والدكتور عارف الشيخ، وعلي بن راشد لوتاه، وعبد الله الشحي، ويوسف سعيد لوتاه، والمهندس راشد سعيد لوتاه، وناصر سعيد لوتاه، إلى جانب عدد من أفراد العائلة.

وتبادل معالي الشيخ نهيان بن مبارك والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وعلى شعبه الكريم روابط التراحم والتآلف.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص معالي الشيخ نهيان بن مبارك على تعزيز روابط التلاحم المجتمعي، وتواصله الدائم مع فئات المجتمع الإماراتي كافة وفاءً لرجالات الدولة الذين أسهموا في بنائها ونهضتها، وفي طليعتهم المغفور له الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، أحد رواد العمل الاقتصادي والخيري في دولة الإمارات، ومؤسس مجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده.

وأعربت عائلة لوتاه عن بالغ تقديرها لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك، التي تجسد المعاني الحقيقية للوفاء، والتواصل الإنساني والاجتماعي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تمثل امتداداً للعلاقات الوطيدة التي تربط معاليه بعائلة المغفور له سعيد لوتاه، وتؤكد أن القيادة الإماراتية تضرب دائماً أروع الأمثلة في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل ترسيخ نهج التواصل والتسامح والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تُعبّر عن الروح الأصيلة لأبناء الإمارات، وتُبرز مكانة العائلة بوصفها مكوناً أساسياً في النسيج الاجتماعي الإماراتي، ومصدراً للقيم النبيلة التي يقوم عليها المجتمع.

الزيارة الكريمة

عبّر المهندس يحيى بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده، عن اعتزازه الكبير وأفراد العائلة بهذه الزيارة الكريمة وقال: «تشرفنا اليوم بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهي زيارة غالية على قلوبنا جميعاً، فمعاليه ليس فقط شخصية وطنية مرموقة، بل يعد رمزاً للتسامح والوفاء وعمق التواصل الإنساني، حضوره بيننا اليوم ليس غريباً، فقد اعتدنا منه هذا القرب والاهتمام، وهو ما يعبّر بحق عن الروح الأصيلة لقيادتنا الرشيدة».