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علوم الدار

«تريندز» يعيد تشكيل مجلس شبابه ويستحدث مجلساً استشارياً لدعمه

«تريندز» يعيد تشكيل مجلس شبابه ويستحدث مجلساً استشارياً لدعمه
25 مارس 2025 03:43

أبوظبي (الاتحاد)

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في خطوة تعكس التزام مركز تريندز للبحوث والاستشارات بتعزيز البحث العلمي وتمكين الشباب.. أعلن المركز إعادة تشكيل «مجلس شباب تريندز» لعام 2025، إلى جانب استحداث «المجلس الاستشاري لمجلس شباب تريندز»، في إطار رؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ دور الشباب قادة للمستقبل في البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة لصقل مهاراتهم، وتمكينهم من تقديم مساهمات فكرية مبتكرة.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى بناء منظومة بحثية متطورة ومستدامة، ترتكز على تنمية الكفاءات الشابة وإشراكها في عملية صنع القرار البحثي.
وأضاف أن إعادة تشكيل المجلس واستحداث مجلس استشاري له تهدف إلى ضخ دماء جديدة، وتعزيز دور الباحثين الشباب في رسم ملامح البحث العلمي المستقبلي، والمساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ولفت الدكتور العلي إلى أن «تريندز» يرى في الشباب ثروة حقيقية لأي مجتمع، وفي مجال البحث العلمي، قائلاً: «إن المركز من خلال مجلس شباب تريندز، يسعى إلى توفير منصة متكاملة تتيح للباحثين الشباب فرصة لصقل مهاراتهم، وتبادل الأفكار، والمشاركة في مشاريع بحثية استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي العربي عالمياً».
وقد تولت الباحثة العنود الحوسني رئاسة مجلس شباب تريندز 2025، معربة عن فخرها بهذه الثقة التي أولتها إياها إدارة «تريندز». وأكدت أن المجلس يسعى إلى بناء قاعدة بحثية شابة قوية، قادرة على المساهمة بفاعلية في صنع القرار، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.
وقالت الحوسني: «إن المجلس بتشكيله الجديد ومجلسه الاستشاري يطمح إلى إيجاد بيئة بحثية محفزة للإبداع والابتكار، تعزز من مهارات التحليل والاستنتاج لدى الشباب، ما يسهم في إنتاج دراسات وأبحاث ذات قيمة علمية حقيقية ومؤثرة».
ويضم المجلس الجديد نخبة من الباحثين الشباب، وهم العنود الحوسني – رئيساً، وزايد الظاهري – نائباً للرئيس، وكل من الباحثين والباحثات، شما القطبة، ونجلاء المدفع، وأبرار العلي، ومريم الجنيبي، وراشد الحوسني، وعبدالله الخاجة، ونايف الزعابي، ومحمد الأحمد أعضاء.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الدعم والتوجيه للباحثين الشباب، استحدث مركز «تريندز» «المجلس الاستشاري لمجلس شباب تريندز».
ويضم المجلس الاستشاري الباحثة اليازية الحوسني، نائب رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام، والباحثة وردة المنهالي، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي، والباحثة روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض، والباحث سلطان العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي، والباحث علي آل علي، المدير الإداري في «تريندز» دبي.
مبادرات
يسعى مجلس شباب «تريندز»، بدعم من مجلسه الاستشاري، إلى إحداث تأثير ملموس في المشهد البحثي، من خلال تبني مبادرات نوعية تعزز من دور الشباب في البحث العلمي، وتنظيم فعاليات أكاديمية متخصصة لتمكين الباحثين الشباب، والمشاركة الفعالة في مشاريع بحثية استراتيجية.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الشباب
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