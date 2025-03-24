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علوم الدار

علي النعيمي يبحث علاقات التعاون البرلماني مع وفد «الشيوخ» الفرنسي

علي النعيمي خلال اللقاء (وام)
25 مارس 2025 03:43

أبوظبي (وام)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، وفداً من مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية ضم رافائيل دوبيه وناتالي غول، عضوي المجلس.
حضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الفرنسي وأهمية تفعيلها من خلال تبادل الزيارات البرلمانية، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وما تحظى به من دعم من قيادتيهما، وثمّنا التوقيع على إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

علي النعيمي
فرنسا
المجلس الوطني الاتحادي
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