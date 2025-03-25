جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 147.4 كيلوجرام مخدرات

نجحت جمارك دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في إحباط محاولة تهريب 147.4 كيلوجرام من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك عبر أحد المنافذ البحرية للإمارة. وتمكّن مفتشو جمارك دبي، من رصد الشحنة العابرة بعد الاشتباه في محتواها، وبناءً على ذلك، كثّفت الفرق الجمركية عمليات المراقبة والتفتيش، مستعينة بأحدث التقنيات الأمنية والوسائل المتطورة. وأفاد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأن إحباط جمارك دبي لهذه العملية، يؤكد التزامها الراسخ بحماية الوطن من المخاطر الأمنية، ويبرهن مدى التطور الذي حققته في منظومة التفتيش الجمركي، بفضل جاهزية فرقها الأمنية، ونهجنا الاستباقي القائم على توظيف أحدث التقنيات الذكية. وأضاف أن هذا النجاح هو ثمرة لجهود رجال جمارك دبي الأوفياء، الذين يعملون بلا كلل لحماية المجتمع من أي تهديدات محتملة، وبدعم قيادتنا الرشيدة. من جانبه، أكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن فرق التفتيش الجمركي تعمل وفق أعلى المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية، وهي مدعومة بأحدث التقنيات والبرامج التدريبية المتقدمة، لتؤدي دوراً إستراتيجياً في تعزيز منظومة الأمن الجمركي والتصدي لأي محاولات تهريب بفعالية ودقة عالية. وأكد أن دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة بتبني أحدث التقنيات المتقدمة في مجال العمل الجمركي لا سيما فيما يتعلق بالكشف عن المواد المشبوهة، عزّز قدرة جمارك دبي على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة ودقة.