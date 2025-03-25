30 ألف رحلة مكتملة ضمن خدمة المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، إنجاز نحو 30 ألف رحلة مكتملة لخدمة المركبات ذاتية القيادة في أبوظبي، قطعت خلالها مسافة تزيد على 430 ألف كيلومتر.

استكمالاً للنجاح الذي حققه المشروع في جزيرتي ياس والسعديات خلال المرحلتين الأولى والثانية، سيتم توسيع نطاق تشغيل خدمة المركبات ذاتية القيادة ليشمل الطرق المؤدية من وإلى مطار زايد الدولي، وذلك ضمن خطة أبوظبي للتنقل للتوسع التدريجي في مناطق جديدة داخل الإمارة. يأتي هذا التوسع ضمن جهوده لتطوير قطاع النقل الذكي عبر تبني أحدث التقنيات، وذلك بالتعاون مع شركتي «سبيس 42» و«أوبر» لضمان تشغيل هذه المركبات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة.

وأوضح د. عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، قائلاً: «يمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة النقل الذكي في إمارة أبوظبي، حيث نواصل العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية والتشريعية لضمان تكامل المركبات ذاتية القيادة مع شبكة النقل الحالية وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، كما نحرص على تبني أحدث التقنيات لضمان تشغيل هذه المركبات بموثوقية وأمان، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتطوير قطاع نقل متقدم».

وأضاف: «وضعت أبوظبي للتنقل إطاراً متكاملاً لتنظيم قطاع المركبات ذاتية القيادة، يشمل إعداد نماذج تأمين متخصصة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتأمين شبكات الاتصالات ضد المخاطر السيبرانية، كما نعمل على تطوير الأطر التشريعية لترخيص هذه المركبات وتنظيم تشغيلها وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية».

وتطمح أبوظبي للتنقل، من خلال خطتها الحالية لتطوير قطاع التنقل ذاتي القيادة، إلى تحقيق عدة أهداف بحلول عام 2040، أبرزها رفع نسبة الرحلات باستخدام المركبات ذاتية القيادة إلى 25% من إجمالي الرحلات في أبوظبي، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15%، وتقليل الحوادث المرورية بنسبة 18%.

تطوير منظومة نقل مستدامة

مشروع النقل الذكي يُعد جزءاً من جهود أبوظبي للتنقل لتطوير منظومة نقل مستدامة تواكب أحدث التطورات العالمية، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وفي هذا الإطار، تعمل أبوظبي للتنقل على اختبار المركبات ذاتية القيادة بالتعاون مع شركائها، مع الإشراف على العمليات التشغيلية لضمان الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المرورية.

كما تسعى أبوظبي للتنقل إلى رفع مستوى وعي المجتمع بهذه الخدمات وتشجيع استخدامها، حيث لم يتم رصد أي حوادث مرورية منذ بدء تشغيلها، مما يعكس مستوى الأمان الذي تتمتع به المركبات ذاتية القيادة في بيئة النقل الحضري. وتؤكد أيضاً التزامها بتطوير حلول النقل المستقبلية، مما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار في قطاع النقل الذكي، وريادتها في تبنّي حلول التنقل الذاتي وفق أفضل الممارسات العالمية.