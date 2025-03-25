الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شبكة أبوظبي للإعلام تحصد جائزة Oracle للابتكار

شبكة أبوظبي للإعلام تحصد جائزة Oracle للابتكار
26 مارس 2025 02:38

أبوظبي (الاتحاد) 
أعلنت «أبوظبي للإعلام» فوزها بجائزة Oracle للابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI Applications Innovation Award) لعام 2024، وذلك تقديراً لريادتها في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن عملياتها الرقمية، مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة المستخدم.
ويأتي هذا التكريم ضمن إطار جهود «أبوظبي للإعلام» المستمرة في تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية، حيث نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن منظومتها الرقمية، ما أدى إلى تحسين جودة المحتوى، وأتمتة العمليات، وتوفير رؤى تحليلية متقدمة، تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي للإعلام»: «إن الفوز بهذه الجائزة يعكس التزامنا الراسخ بالابتكار والتحول الرقمي، ويؤكد رؤيتنا في تقديم محتوى متطور وذكي يعزز تجربة الجمهور. لقد مكّننا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من تحقيق كفاءة أكبر في عملياتنا التحريرية والإنتاجية، مما ساهم في تقديم محتوى أكثر تفاعلية وذات قيمة مضافة لمتابعينا».

أخبار ذات صلة
«بلدية أبوظبي» تستعرض ممارسات «إدارة المعرفة»
"UAE PASS" تحصد الجائزة الذهبية في جوائز التحول الحكومي الدولية بلندن

من جانبه، قال طالب الزعابي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في «أبوظبي للإعلام»: «يشكل اعتماد تقنيات Oracle السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، خطوة محورية في رحلتنا نحو التحول الرقمي. لقد ساهمت هذه الحلول في تحسين عملياتنا التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، ورفع مستوى الدقة والجودة في مختلف أقسام الشركة. هذا الإنجاز يعكس التزامنا بالاستثمار في أحدث التقنيات لدفع عجلة النمو والابتكار».
ويعد فوز «أبوظبي للإعلام» بهذه الجائزة شهادة على نجاحها في تبني أحدث تقنيات Oracle، مما يعزز مكانتها كرائدة في القطاع الإعلامي الرقمي، ويدعم مساعيها في تحقيق استدامة الابتكار، وتقديم محتوى إعلامي متقدم على المستوى الإقليمي والعالمي.

شبكة أبوظبي للإعلام
راشد القبيسي
أوراكل
التحول الرقمي
أبوظبي للإعلام
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لتعزيز قدرة عمليات حفظ السلام
26 مارس 2025
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
الأخبار العالمية
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
26 مارس 2025
عائلات فلسطينية نازحة جراء القصف الإسرائيلي المكثف في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر تحذيراً نهائياً لإخلاء شمال غزة
26 مارس 2025
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: الساحل الغربي لليمن يقترب من كارثة بسبب سوء التغذية
26 مارس 2025
فلسطينية تبكي أشقاءها الذين قتلوا بقصف إسرائيلي في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تداعيات نفاد الأدوية على حياة المرضى في القطاع
26 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©