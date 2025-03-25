شبكة أبوظبي للإعلام تحصد جائزة Oracle للابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي للإعلام» فوزها بجائزة Oracle للابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI Applications Innovation Award) لعام 2024، وذلك تقديراً لريادتها في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن عملياتها الرقمية، مما ساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة المستخدم.

ويأتي هذا التكريم ضمن إطار جهود «أبوظبي للإعلام» المستمرة في تبنّي أحدث الحلول التكنولوجية، حيث نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن منظومتها الرقمية، ما أدى إلى تحسين جودة المحتوى، وأتمتة العمليات، وتوفير رؤى تحليلية متقدمة، تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار.

وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي للإعلام»: «إن الفوز بهذه الجائزة يعكس التزامنا الراسخ بالابتكار والتحول الرقمي، ويؤكد رؤيتنا في تقديم محتوى متطور وذكي يعزز تجربة الجمهور. لقد مكّننا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من تحقيق كفاءة أكبر في عملياتنا التحريرية والإنتاجية، مما ساهم في تقديم محتوى أكثر تفاعلية وذات قيمة مضافة لمتابعينا».

من جانبه، قال طالب الزعابي، الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في «أبوظبي للإعلام»: «يشكل اعتماد تقنيات Oracle السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، خطوة محورية في رحلتنا نحو التحول الرقمي. لقد ساهمت هذه الحلول في تحسين عملياتنا التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية، ورفع مستوى الدقة والجودة في مختلف أقسام الشركة. هذا الإنجاز يعكس التزامنا بالاستثمار في أحدث التقنيات لدفع عجلة النمو والابتكار».

ويعد فوز «أبوظبي للإعلام» بهذه الجائزة شهادة على نجاحها في تبني أحدث تقنيات Oracle، مما يعزز مكانتها كرائدة في القطاع الإعلامي الرقمي، ويدعم مساعيها في تحقيق استدامة الابتكار، وتقديم محتوى إعلامي متقدم على المستوى الإقليمي والعالمي.