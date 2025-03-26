ضمن "الفارس الشهم 3".. "الشارقة الخيرية" و"القلب الكبير" ترسلان طائرة مساعدات إلى غزة

أرسلت جمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة القلب الكبير، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، طائرة مساعدات إنسانية تحمل 95 طناً من المواد الإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وتشمل المساعدات التي أشرف عليها الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية الملابس، والمواد الغذائية، والاحتياجات الأساسية الضرورية.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزاً للدور الإنساني الرائد لدولة الإمارات في تقديم الدعم والإغاثة للمحتاجين في مناطق الأزمات والكوارث، والتخفيف من معاناتهم من خلال توفير المساعدات العاجلة التي تلبي احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت الجهات المنظمة لهذه الحملة أن هذه المساعدات تعكس التزام الإمارات الدائم بمساندة المجتمعات المتضررة، وتعزيز قيم التضامن الإنساني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك استمراراً للنهج الإنساني الذي تتبناه الدولة في تقديم العون للمحتاجين.