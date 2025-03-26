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علوم الدار

"عمالنا نبض أعمالنا".. فعاليات ترفيهية للعمال في عيد الفطر

مبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين (الاتحاد)
26 مارس 2025 20:23

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، فعاليات اجتماعية وترفيهية واسعة النطاق للعمال، تحت شعار "عمالنا نبض أعمالنا"، وذلك في 10 مواقع منتشرة في جميع إمارات الدولة.
وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، تشمل وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".
وتعكس هذه الفعاليات الاحتفالية، التزام الوزارة الراسخ بنهجها المستدام في مشاركة العمال كافة المناسبات والأعياد الوطنية وتعزيز اندماجهم المجتمعي، بما يتماشى مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز رفاهية العمال وجودة حياتهم، وتسليط الضوء على دورهم الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وتشتمل الفعاليات على مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات وتوزيع الجوائز على العمال في مواقع الفعاليات.

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