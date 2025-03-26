بلدية منطقة الظفرة تنفذ تحسينات على شبكة مياه الأمطار

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، مشروع تحسين وتطوير شبكة مياه الأمطار على مستوى مدن المنطقة، حيث تم تركيب 236 غرفة تجميع وامتصاص لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى شبكات التصريف السطحي والتحت سطحي من الأنابيب والمصبات البحرية.

ويتم تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، والسلامة، والدلائل التصميمية لإمارة أبوظبي للجودة والمطابقة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الحد من الانجرافات المطرية للتربة في مدينة ليوا والمدن الأخرى الجاري تنفيذ المشروع فيها، والتي تؤثر على البنية التحتية للطرق ومساكن المواطنين.

ويتضمن المشروع تصميم وبناء أنظمة لتصريف مياه أمطار متفرقة في مدن منطقة الظفرة وتحسين الشبكات القائمة.

ويتوافق المشروع مع خطط بلدية منطقة الظفرة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة واستدامتها، من خلال تطبيق الإجراءات الاستباقية والإعداد المسبق لخطة الاستجابة عبر تنفيذ مشروع التحسينات على شبكة صرف مياه الأمطار. ويهدف المشروع إلى الحد من تجمعات مياه الأمطار في المناطق السكنة والطرق الرئيسة كأولوية، وتصريفها مباشرة عبر الشبكات النظامية لتعزيز الأمن والسلامة المرورية على الطرقات والمحافظة على المظهر العام بما يخلق بيئة نظيفة وسليمة وجاذبة.