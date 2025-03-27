الخميس 27 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار النعيمي يؤدي صلاة القيام في مسجد آمنة الغرير

عمار النعيمي
27 مارس 2025 09:38

 أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة القيام في مسجد الشيخة آمنة الغرير "رحمها الله"، في منطقة الصفيا في عجمان.
وأمّ المصلين القارىء بيشه وا قادر الكردي ضيف فعاليات "رمضان عجمان .. تقوى وإيمان" في دورتها الـ 19 التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.
وأدى الصلاة إلى جانب سمو ولي عهد عجمان، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.
واستقبل مسجد آمنة الغرير جموعا من المصلين لصلاة القيام، وامتلأ المسجد والساحات المحيطة بالمصلين، في أجواء روحانية وإيمانية.
وتستقطب فعاليات "رمضان عجمان" التي تقام سنويا نخبة من العلماء والقراء من دول العالم الإسلامي ومن داخل الدولة لإحياء ليالي الشهر الفضيل، في مسجد آمنة الغرير وعدة مساجد في أنحاء الإمارة، ليؤموا المصلين في صلاتي التراويح والقيام، بجانب تنظيم محاضرات دينية، لتعزيز الوعي الديني بالمجتمع.

أخبار ذات صلة
عجمان تعزز الرقابة البيئية بأكثر من 1500 فحص في 2024
"المالية" تطلق مبادرات إنسانية ومجتمعية خلال شهر رمضان
المصدر: وام
صلاة القيام
عمار النعيمي
شهر رمضان
عجمان
آخر الأخبار
الصين تطلق قمراً اصنطاعياً (أرشيفية)
التعليم والمعرفة
الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً
اليوم 09:58
الأرصاد
علوم الدار
مزيرعة بمنطقة الظفرة تسجل أدنى درجة حرارة في الدولة
اليوم 09:42
عمار النعيمي
علوم الدار
عمار النعيمي يؤدي صلاة القيام في مسجد آمنة الغرير
اليوم 09:38
شعار "أوبن إيه.آي"
اقتصاد
«سوفت بنك» تقود جولة تمويل لـ«أوبن إيه.آي» بقيمة 40 مليار دولار
اليوم 09:32
الشرطة الأميركية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأميركية
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©