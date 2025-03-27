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علوم الدار

عمار بن حميد يؤدي صلاة القيام في مسجد آمنة الغرير

عمار بن حميد
27 مارس 2025 14:15

عجمان (وام)

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أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة القيام في مسجد الشيخة آمنة الغرير «رحمها الله»، في منطقة الصفيا في عجمان.وأمّ المصلين القارئ بيشه واقادر الكردي ضيف فعاليات «رمضان عجمان.. تقوى وإيمان» في دورتها الـ 19 التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات ومتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي. وأدى الصلاة إلى جانب سمو ولي عهد عجمان، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي، وسعادة يوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من الشيوخ، ومديري الدوائر وكبار المسؤولين. واستقبل مسجد آمنة الغرير جموعاً من المصلين لصلاة القيام، وامتلأ المسجد والساحات المحيطة بالمصلين، في أجواء روحانية وإيمانية.وتستقطب فعاليات «رمضان عجمان» التي تقام سنوياً نخبة من العلماء والقراء من دول العالم الإسلامي، ومن داخل الدولة لإحياء ليالي الشهر الفضيل، في مسجد آمنة الغرير، وعدة مساجد في أنحاء الإمارة، ليؤمّوا المصلين في صلاتي التراويح والقيام، بجانب تنظيم محاضرات دينية، لتعزيز الوعي الديني بالمجتمع.

عمار بن حميد النعيمي
عجمان
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