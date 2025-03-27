الخميس 27 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منافذ الشارقة الحدودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال أكثر من 150 ألف مسافر خلال عيد الفطر

منافذ الشارقة الحدودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال أكثر من 150 ألف مسافر خلال عيد الفطر
27 مارس 2025 17:23

أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، خلال اجتماعها الدوري الثالث لعام 2025 جاهزية الجهات التشغيلية في المنافذ الحدودية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لاستقبال المسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لضمان انسيابية حركة الدخول والخروج في ظل توقعات بوصول عدد المسافرين عبر منافذ الإمارة البرية إلى أكثر من 150 ألف شخص خلال إجازة العيد.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم افتتاح 6 مسارات جديدة بمنطقة الجوازات في منفذ خطمة ملاحة الحدودي قبل إجازة العيد بهدف تسهيل وتسريع إجراءات دخول المسافرين ليصبح إجمالي عدد المسارات المخصّصة للدخول بمنطقة الجوازات في المنفذ 14 مساراً مما سيسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتقليل فترات الانتظار للمسافرين.
وناقشت اللجنة أحدث المستجدات والمشاريع الخاصة بتطوير المنافذ والنقاط الحدودية في الإمارة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، واطلعت على مؤشرات الأداء والخطط التشغيلية المعتمدة والجهود المبذولة من مختلف الجهات لاستقبال المسافرين خلال عطلة العيد.
وأكدت الجهوزية العالية لضمان عمليات عبور سلسة في منفذ خطمة ملاحة الحدودي إضافة إلى النقاط الحدودية في كل من مدينة دبا الحصن ومنطقة المدام.
وأعرب محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة، مشيدًا بالدعم المستمر من حكومة الشارقة لتطوير إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة عبر المنافذ الحدودية.
وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه المتواصل ركيزة أساسية في تعزيز عملية التطوير المستمرة، مما يسهم في رفع كفاءة عمل المنافذ وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
وزارة الصحة الأميركية تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة
المصدر: وام
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 18:15
وزارة الصحة الأميركية تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة
الأخبار العالمية
وزارة الصحة الأميركية تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة
اليوم 18:12
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأميركية
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض رسوم على شركات التكنولوجيا الأميركية
اليوم 18:02
الشارقة وشباب الأهلي.. «لقاء قمة» في «سباق اللقب»
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي.. «لقاء قمة» في «سباق اللقب»
اليوم 18:00
«إي إتش سي للاستثمار» تستحوذ على «الفنار للغاز»
اقتصاد
«إي إتش سي للاستثمار» تستحوذ على «الفنار للغاز»
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©