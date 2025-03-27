منافذ الشارقة الحدودية تؤكد جاهزيتها لاستقبال أكثر من 150 ألف مسافر خلال عيد الفطر

أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، خلال اجتماعها الدوري الثالث لعام 2025 جاهزية الجهات التشغيلية في المنافذ الحدودية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لاستقبال المسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك واتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لضمان انسيابية حركة الدخول والخروج في ظل توقعات بوصول عدد المسافرين عبر منافذ الإمارة البرية إلى أكثر من 150 ألف شخص خلال إجازة العيد.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم افتتاح 6 مسارات جديدة بمنطقة الجوازات في منفذ خطمة ملاحة الحدودي قبل إجازة العيد بهدف تسهيل وتسريع إجراءات دخول المسافرين ليصبح إجمالي عدد المسارات المخصّصة للدخول بمنطقة الجوازات في المنفذ 14 مساراً مما سيسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتقليل فترات الانتظار للمسافرين.

وناقشت اللجنة أحدث المستجدات والمشاريع الخاصة بتطوير المنافذ والنقاط الحدودية في الإمارة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، واطلعت على مؤشرات الأداء والخطط التشغيلية المعتمدة والجهود المبذولة من مختلف الجهات لاستقبال المسافرين خلال عطلة العيد.

وأكدت الجهوزية العالية لضمان عمليات عبور سلسة في منفذ خطمة ملاحة الحدودي إضافة إلى النقاط الحدودية في كل من مدينة دبا الحصن ومنطقة المدام.

وأعرب محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على جهودهم لرفع كفاءة وجاهزية المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة، مشيدًا بالدعم المستمر من حكومة الشارقة لتطوير إجراءات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة عبر المنافذ الحدودية.

وأكد أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعمه المتواصل ركيزة أساسية في تعزيز عملية التطوير المستمرة، مما يسهم في رفع كفاءة عمل المنافذ وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.