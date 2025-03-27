الخميس 27 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء «زايد الإنسانية» برئاسة نهيان بن زايد

منصور بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء «زايد الإنسانية» برئاسة نهيان بن زايد
27 مارس 2025 19:59

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.
ونص القرار على عضوية كل من سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وسعادة سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»، والسيد فهد محمد العامري، المدير التنفيذي للشؤون التنموية والإنسانية بمكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية هي إحدى الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني المنشأة بمرسوم رقم (126) لسنة 2024، والهادفة إلى تخليد إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.

أخبار ذات صلة
جامع الشيخ زايد الكبير يشهد رقماً قياسياً في عدد الضيوف
رجل الأعمال الهندي سوني فاركي وعائلته يقدمون 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»
المصدر: وام
نهيان بن زايد
منصور بن زايد
الإمارات
مؤسسة زايد الإنسانية
آخر الأخبار
شعاب مرجانية
الترفيه
الشعب المرجانية في أستراليا تتعرض لأضرار كبيرة
اليوم 20:43
حلفاء أوكرانيا يناقشون دورا للأمم المتحدة في الهدنة المحتملة
الأخبار العالمية
حلفاء أوكرانيا يناقشون دورا للأمم المتحدة في الهدنة المحتملة
اليوم 20:26
جامع الشيخ زايد الكبير يشهد رقماً قياسياً في عدد الضيوف
علوم الدار
جامع الشيخ زايد الكبير يشهد رقماً قياسياً في عدد الضيوف
اليوم 20:17
رجل الأعمال الهندي سوني فاركي وعائلته يقدمون 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»
علوم الدار
رجل الأعمال الهندي سوني فاركي وعائلته يقدمون 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف الأب»
اليوم 20:12
تعاون بين «مدن» و«السويدي» لتطوير منطقة صناعية بمشروع «رأس الحكمة»
اقتصاد
تعاون بين «مدن» و«السويدي» لتطوير منطقة صناعية بمشروع «رأس الحكمة»
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©