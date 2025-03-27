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الإمارات: أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة وخالية من التطرف والتمييز

الإمارات: أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة وخالية من التطرف والتمييز
28 مارس 2025 02:16

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة وخالية من التطرف والعنف والتمييز، مشيرةً إلى ضرورة تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل للسلطة بقيادة وملكية سورية، ومشددةً على الدور الحيوي للأمم المتحدة في دعم الاستقرار والتنمية في البلاد. 
والتقى السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، مع جير بيدرسن، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات في سوريا.
ونشر الحساب الرسمي لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة على منصة «إكس»، رسالة مرفقة بصورة قال فيها: «ناقش السفير محمد أبو شهاب وجير بيدرسون ضرورة تحقيق انتقال سياسي سلمي وشامل للسلطة بقيادة وملكية سورية، والدور الحيوي للأمم المتحدة في دعم الاستقرار والتنمية في البلاد».  
وأضاف: «أكدت دولة الإمارات أهمية بناء سوريا موحدة وآمنة وخالية من التطرف والعنف والتمييز».
وتؤكد دولة الإمارات في مختلف المناسبات موقفها الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ودعمها الجهود الإقليمية والأممية كافة التي تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

سوريا
الإمارات
الشعب السوري
محمد بوشهاب
جير بيدرسن
الأمم المتحدة
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