بتوجيهات أحمد بن محمد.. «براند دبي» يطلق حملة «العيد في دبي»

دبي (وام)

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن إطلاق حملة «العيد في دبي»، لتنسيق المظاهر الاحتفالية المميزة بعيد الفطر المبارك على مستوى الإمارة.

تأتي حملة «العيد في دبي»، التي ينظمها «براند دبي» بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بدبي، استكمالاً لما بدأته حملة «رمضان في دبي» من جهود هدفها ضمان تحقيق أعلى مستويات التناغم والتكامل بين الاحتفالات المختلفة التي تعمّ مختلف مناطق دبي الحيوية وأحيائها وفرجانها، وبما يكفل مشاركة الجميع في فرحة العيد بدبي.

وأعلن براند دبي، خلال اللقاء الإعلامي الذي حضره ممثلو شركاء الحملة، ختام #رمضان_في_دبي بنجاح لافت، بأكثر من 200 فعالية ومبادرة أطلقتها الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، فيما حظيت الحملة باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي سواء من داخل الدولة أو خارجها، حيث وصلت المشاهدات الخاصة بفعالياتها إلى نحو ⁠10 ملايين مشاهدة على مختلف منصات التواصل، بالإضافة إلى ⁠900 ألف تفاعل للمواد المنشورة المتعلقة بالحملة، و9000 منشور، علاوة على ⁠200 تغطية إعلامية قدمها ممثلو وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

مكانة رائدة

أعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال المؤتمر الصحفي، عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الشركاء ضمن حملة #رمضان_في_دبي، لحرصهم على خروج الحملة على الوجه الأمثل وبما يواكب قيمة ومكانة المناسبة مع الاحتفاء بالشهر الفضيل.

وقالت المرّي «نشكر جميع شركائنا لما قدموه من جهد وفعاليات متميزة على مدار الشهر الفضيل، وستظل روح الفريق الواحد دائماً أساس نجاح مبادرات دبي. ومع إطلاق حملة #العيد_في_دبي، نؤكد تكامل منظومة العمل والتعاون التي طالما كانت السمة الأبرز في كل الفعاليات الكبرى التي تشهدها الإمارة على مدار العام، حيث يبقى هذا التعاون جوهر كل جهد هدفه تعزيز المكانة الرائدة لدبي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

«عام المجتمع»

وأوضحت المرّي أن "الحملة تدعم، ضمن نسختها الثانية، أهداف «عام المجتمع»، حيث تعكس الحملة روح مجتمع الإمارات وارتباطه بإرثه الثقافي والاجتماعي العريق، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تتجلى فيها القيم والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، حيث يكون المجتمع هو العنصر الحقيقي في هذه المنظومة القيمية الرفيعة التي ستظل دائماً عنواناً لثقافة أهل الإمارات، لاسيما خلال المناسبات التي يحرص المجتمع على المشاركة فيها بكل مكوناته سواء من مؤسسات أو أفراد، ويسعدنا أن نكون دائماً جزءاً من هذه الصورة المجتمعية المشرقة، وأن نسهم في إبراز التزام دبي بترسيخ القيم الإماراتية النبيلة والاحتفاء بها في المناسبات كافة".

بهجة وسعادة

من جانبها، قدمت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»، لمحة حول الفعاليات العديدة التي شملتها حملة #رمضان_في_دبي، وعلى مدار الشهر الفضيل مع اقتراب نهايته، مؤكدة أن التعاون الكبير من قبل جميع شركاء الحملة كان من أهم الأسباب في نجاح أهدافها، وإدخال البهجة على نفوس أهل دبي وزوارها سواء من داخل الدولة أم من خارجها.

وحول حملة العيد في دبي، قالت السويدي «المظاهر الاحتفالية بعيد الفطر السعيد تسلط الضوء على أصالة ثقافتنا وهويتنا الوطنية، وتعكس طابع دبي العالمي وفعالياتها التي تدخل السعادة على نفوس السكان والمقيمين والزوار، وسيواصل براند دبي التنسيق مع كل الشركاء المنظمين للفعاليات الاحتفالية في عيد الفطر، من أجل تقديم احتفالية تتناسب مع مكانة دبي وتعكس أجواءها المفعمة دائماً بالإبداع والتميز، حيث باتت دبي اليوم من الوجهات المفضلة للزيارة خلال مواسم الأعياد والعطلات، لما توفره من مستوى راقٍ من الخدمات في كل مرافقها السياحية والترفيهية ذات المستوى العالمي».

«بيوت دبي»

وخلال اللقاء الإعلامي، تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة «بيوت دبي في رمضان» التي أطلقها براند دبي بالتعاون مع مؤسسة «فرجان دبي»، لاختيار أجمل بيت من ناحية التزيين والإضاءات المثبتة على واجهات البيوت في شتى أنحاء دبي وضمن مختلف أحيائها خلال الشهر الفضيل.

وكرّمت منى المرّي الفائزين، كما قامت بتكريم شركاء حملة «رمضان في دبي». وستنطلق احتفالات «العيد في دبي»، من 25 مارس وحتى 6 أبريل 2025، لتقدم مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية، وعروض الألعاب النارية، التي تعكس الأجواء الاحتفالية التي تتميز بها دبي خلال فترة العيد، إضافة إلى الباقات الحصرية التي تقدمها الفنادق والوجهات السياحية الشهيرة، بالإضافة إلى عروض التسوق الاستثنائية والسحوبات الكبرى.