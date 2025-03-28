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علوم الدار

أكاديمية ربدان تعزز الأمن والابتكار من خلال دراسات بحثية رائدة

أكاديمية ربدان تعزز الأمن والابتكار من خلال دراسات بحثية رائدة
28 مارس 2025 12:26

نجحت أكاديمية ربدان، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، في نشر ثلاث دراسات بحثية رائدة في مجلات دولية مرموقة، تُسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والسلامة والنزاهة المالية، تماشياً مع رؤية أبوظبي الاستراتيجية والأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وتم تطوير هذه الدراسات بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM)، وكلية سينيكا للفنون التطبيقية في كندا، ومجموعة الامتثال المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سلّطت البحوث الضوء على تحديات جوهرية في مجالات الشرطة، والتحقيق الجنائي، ومكافحة الجرائم المالية، مُقدِّمةً مرجعاً قيِّماً ومعلومات مُثرية للأوساط الأكاديمية والمهنية على الصعيدين المحلي والدولي.

ونُشِرَت الدراسة الأولى بعنوان "السلامة والأمن في أبوظبي: تأثير العمل الشرطي على تصورات الجمهور" في مجلة (International Journal of Law, Crime and Justice)، وأعدها كل من الدكتورة جاكلين سيبير والدكتور جاريث لي ستابس من أكاديمية ربدان، إلى جانب الرائد محمد سيف الهنائي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتبحث الدراسة في تأثير استراتيجيات الشرطة على ثقة الجمهور وإدراكهم للأمن في أبوظبي، مقدمةً توصيات من شأنها تحسين أداء الأجهزة الشرطية وتعزيز التواصل مع المجتمع.

أما الدراسة الثانية، التي نُشرت في مجلة (Policing Oxford) ، فحملت عنوان "تقييم فاعلية محاكاة تحقيقات جرائم الحرق العمد باستخدام الواقع الافتراضي"، وشارك في إعدادها الدكتور إريك هالفورد و بايج كينينغال من أكاديمية ربدان، والدكتورة الشيماء طالب حسين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتورة كامي كوندون من كلية سينيكا للفنون التطبيقية في كندا.

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وتستكشف هذه الدراسة فاعلية استخدام تقنية الواقع الافتراضي في التحقيقات الجنائية، مسلطةً الضوء على أحدث الابتكارات في تحليل مسارح الجريمة.

وتم نشر الدراسة الثالثة، التي تحمل عنوان "نموذج تقييم المخاطر لإدارة معاملات غسل الأموال"، من خلال أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM)، وأعدها الدكتور إريك هالفورد من أكاديمية ربدان، والدكتور إيان غيبسون، إلى جانب مارك نيوفيلد ومفزل دهنوالا من مجموعة الامتثال المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكل من بيتر وير وروضة الظاهري من مركز أبحاث أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGM).

وتركز الدراسة على تطوير نموذج قائم على البيانات لتقييم مخاطر غسل الأموال، مما يدعم جهود الجهات الرقابية في تعزيز النزاهة المالية.

وتعكس هذه المنشورات البحثية التزام المؤسسات المشاركة في التميز البحثي والمساهمة في تطوير حلول عملية تعزز الأمن والاستقرار، وتدعم أهداف أبوظبي الاستراتيجية في مجالات السلامة والأمن ومكافحة الجرائم المالية.

المصدر: وام
أكاديمية ربدان
البحث العلمي
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