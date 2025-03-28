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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
28 مارس 2025 19:29

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال، يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية .
وذكر المركز، في نشرته اليومية حول حالة الطقس، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها، (/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س)، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:59، والثاني عند الساعة 01:42، والجزر الأول عند الساعة 19:23، والثاني عند الساعة 07:32.
أما بحر عمان فيكون الموج كذلك خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:45، والثاني عند الساعة 21:41، والجزر الأول عند الساعة 15:36، والثاني عند الساعة 04:09.

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المصدر: وام
الطقس
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