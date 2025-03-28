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علوم الدار

«التربية» ترصد فاعلية استخدام الكتب الإلكترونية في المدارس الحكومية

الاستبيان يستطلع الوسائل المفضلة للوصول إلى الكتب الإلكترونية (أرشيفية)
29 مارس 2025 02:05

دينا جوني (أبوظبي) 

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أطلقت وزارة التربية والتعليم استبياناً يقيس مدى فاعلية استخدام الكتب الرقمية من قبل الطلبة والمعلمين في المدارس الحكومية؛ وذلك بهدف تقييم التجربة التعليمية الرقمية، والتعرف على الفوائد التي تقدمها، بالإضافة إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.
ويسعى الاستبيان إلى تحليل مدى فاعلية الكتب الرقمية مقارنة بالكتب الورقية، ودراسة مدى توافق المجتمع التعليمي معها، إضافة إلى جمع المقترحات التي من شأنها تحسين تجربة استخدامها في المستقبل. ويتناول الاستبيان محاور عدة، تشمل البيانات الأساسية للمشاركين، ودورهم في العملية التعليمية، والمستوى الدراسي، والإمارة التي ينتمون إليها، لضمان تحليل أكثر دقة للنتائج.
ويتيح الاستبيان للمشاركين تحديد أبرز التحديات التي تواجههم عند استخدام الكتب الرقمية، من بينها ضعف الاتصال بـ«الإنترنت»، وصعوبة القراءة من الشاشة، وعدم توافر جميع الكتب بصيغة إلكترونية، بالإضافة إلى قلة التفاعل مع الأقران مقارنة بالكتب الورقية.
كما يتناول الاستبيان تفضيلات المجتمع التعليمي بشأن الكتب الدراسية، إذ يتيح للمشاركين الاختيار بين الكتب الرقمية فقط والكتب الورقية فقط أو الاثنين.
كما يتطرق إلى مدى رضا الطلبة والمعلمين عن الكتب الرقمية، ومدى توافقهم مع فكرة أنها توفر تجربة تعليمية أفضل من الكتب الورقية، مع إمكانية اختيار الميزات التي يجدونها أكثر فائدة، مثل سهولة الحمل مقارنة بالكتب الورقية وإمكانية البحث السريع عن المعلومات والتفاعل مع المحتوى من خلال الفيديوهات والروابط. وكذلك المساهمة في تقليل استهلاك الورق، والحفاظ على البيئة، وإمكانية الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان عبر الأجهزة الذكية.
كما يستطلع الاستبيان الوسائل التي يفضلها الطلبة والمعلمون للوصول إلى الكتب الإلكترونية، سواء عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، المواقع الإلكترونية، أو المنصات التعليمية الرسمية، بالإضافة إلى تحديد المواد الدراسية التي يفضلون أن تكون متاحة بصيغة إلكترونية.

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