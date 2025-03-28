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2900 وجبة إفطار يومياً للسائقين في دبي

خلل تسليم الوجبات (من المصدر)
29 مارس 2025 02:04

دبي (الاتحاد)

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أطلقت شركة تاكسي دبي مجموعة من المبادرات الرمضانية، بالتعاون مع جمعية بيت الخير والهلال الأحمر الإماراتي ودبي القابضة، وذلك بهدف ترسيخ مشاعر الانتماء والتقدير بين السائقين، خلال هذا الشهر الكريم.
وشملت المبادرات تقديم 2900 وجبة إفطار يومياً في ثلاثة من أماكن إقامة السائقين الرئيسة، بالتعاون مع «بيت الخير» و«الهلال الأحمر». وبدعم جهود شركاء إضافيين، نجحت المبادرة في توزيع نحو 100.000 وجبة خلال الشهر الفضيل.
وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «تجسّد مبادرات رمضان هذا العام روح التسامح والتكافل والعمل الجماعي، حيث نسعى من خلالها إلى تكريم سائقي ومشرفات تاكسي دبي الذين يواصلون أداء مهامهم بكل تفانٍ وإخلاص. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، تأكيداً على التزامنا بتعزيز الترابط المجتمعي».

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