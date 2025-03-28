برعاية خالد بن محمد بن زايد.. 200 خبير يناقشون مستقبل الرعاية الطبية في أسبوع أبوظبي العالمي للصحة

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025» لاستقبال نخبة من قادة قطاع الصحة والعافية، ضمن حوارات مفتوحة وجلسات حصرية لتبادل الآراء والرؤى، وتعزيز العمل المشترك على مدار أيامه الثلاثة من 15 إلى 17 أبريل المقبل.

وينعقد الحدث برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 200 متحدث لرسم ملامح جديدة للصحة والعافية عبر حوارات وعلاقات تعاون رفيعة المستوى.

تضم قائمة المتحدثين المؤكد حضورهم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وصناع سياسات وباحثين ومستثمرين ومبتكرين في الرعاية الصحية لتبادل الرؤى والمعلومات، ومعالجة أبرز التحديات لصياغة مستقبل الصحة. من بينهم أنيل سوني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة منظمة الصحة العالمية، والدكتور جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض، والدكتور نير بارزيلاي، مدير معهد أبحاث الشيخوخة في كلية ألبرت أينشتاين للطب، وميشيل ديماريه، رئيس مجلس إدارة أسترازينيكا، والسير جوناثان سيموندز، رئيس مجلس إدارة شركة جلاكسو سميث كلاين، وجاكوب ثايسن، الرئيس التنفيذي لشركة «إليومينا»، وإيلينا بونفيجليولي، رائدة الأعمال العالمية، المديرة العامة للرعاية الصحية والأدوية وعلوم الحياة في «مايكروسوفت»، والدكتور توميسلاف ميهاليفيتش، الرئيس التنفيذي لـ«كليفلاند كلينك». كما تضم القائمة وزراء الصحة من دول مثل البحرين ومصر ونيبال واليونان.

وحول أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025، والدور الريادي للإمارة في تعزيز علاقات التعاون ضمن القطاع الصحي العالمي، قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «يسعدنا استقبال نخبة من قادة الأعمال والمبتكرين والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم للتفاعل ضمن حوارات بنّاءة، ودفع عجلة التعاون والجهود المشتركة. ولا شك أن أبوظبي تنفرد بمكانة استثنائية تمكّنها من تعزيز الصحة الدقيقة وتسريع وتيرة الابتكار وصياغة مستقبل أكثر صحة ومرونة للجميع، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وتنوعها السكاني الكبير واستثماراتها الواسعة في علوم الحياة. ومن خلال الجمع بين قادة الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع، نؤسس بيئة محفزّة لازدهار الأفكار المبتكرة وإطلاق الحلول العالمية، التي تعزّز الاكتشافات الاستثنائية، وتسهم في صياغة مستقبل الرعاية الصحية».

من المتوقع أن يستقبل أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 أكثر من 15 ألف زائر و1900 وفد و200 متحدث و150 جهة عارضة من 90 دولة، لتعزيز تبادل المعارف وإبرام الشراكات الاستراتيجية التي تعزّز تطور القطاع الصحي عالمياً. ويشهد الحدث الإعلان عن الفائزين بهاكاثون الصحة الذكية، فضلاً عن إقامة «المنتدى» الذي يمثل منصة عالمية تجمع قادة الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع ورواد الأبحاث لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الرئيسية. وستكون «منطقة الشركات الناشئة» مركزاً للتعاون والابتكار، وستمكّن الشركات الناشئة من عرض أفكارها المبتكرة أمام المستثمرين. كما سيشهد أسبوع أبوظبي العالمي للصحة الكشف عن أسماء الفائزين بجائزة الابتكار، للاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين يسهمون بتعزيز الابتكار والتعاون، وترسيخ ثقافة التميّز التي ستصوغ مستقبل القطاع الصحي.

ويعتبر أسبوع أبوظبي العالمي للصحة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية لدائرة الصحة - أبوظبي، ويمثل منصة للابتكار والتعاون، وينعقد هذا العام تحت شعار «نحو حياة مديدة: مفهوم جديد للصحة والعافية». ويضع تركيزاً كبيراً على صحة وعافية المجتمع عبر تبني منهجية استباقية تركز على الرعاية الوقائية والشخصية والشاملة. ويقوم الحدث على أربعة موضوعات رئيسية وهي: الحياة الصحية المديدة والصحة الدقيقة: إضفاء طابع شخصي على مستقبل الطب، ومرونة النظام الصحي واستدامته: صياغة أطر عمل تواكب متطلبات المستقبل، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي: الرعاية الصحية النوعية المدعومة بالتكنولوجيا، الاستثمار في علوم الحياة: الابتكار العالمي نحو آفاق أوسع. ومن خلال استقطاب مختلف الأطراف المعنية بهذه المجالات من شتى أرجاء العالم، سيدفع أسبوع أبوظبي العالمي للصحة عجلة التحول في قطاع الرعاية الصحية.

وينسجم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة مع رؤية أبوظبي التي أثمرت عن تأسيس منظومة صحية متميزة نجحت سريعاً بتوفير خدمات متطورة قائمة على البيانات، إذ تقدم اليوم خدمات التشخيص المتطورة والعلاجات القائمة على الذكاء الاصطناعي وبحوث الجينوم، بما يضع أبوظبي في صدارة مشهد الصحة الدقيقة ويمكّنها من تقديم خيارات علاجية عالية الكفاءة وقادرة على تلبية أدق الاحتياجات الطبية وتعزيز الحياة الصحية المديدة وجودة الحياة عموماً.

ويقدم أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025 تذاكر دخول مجانية للزوار تتيح لهم حضور جلساته الحية وزيارة معرضه العالمي. ويمكن للراغبين بحضور الحدث التسجيل كزائر. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adghw.com.