فاطمة بنت هزاع بن زايد تلتقي فريق المتطوعات في مبادرة إفطار الصائم في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين

التقت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، في البرزة التي أقيمت في قصر المقام في منطقة العين، فريق المتطوعات في مشروع "ضيوفنا الصائمون" الذي ينظمه مركز جامع الشيخ خليفة الكبير، برعاية "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، وبالشراكة مع فندق إرث، حيث يتم تقديم ما يزيد على 15 ألف وجبة إفطار في الجامع يومياً.

وأشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان بجهود المتطوعين والمتطوعات في خدمة المجتمع من خلال مبادرة إفطار الصائم التي تعكس قيم التكافل المجتمعي وتسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين أبناء وبنات الوطن، سيراً على نهج العطاء الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وأكّدت الشيخة فاطمة بنت هزاع أن دولة الإمارات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تولي العمل التطوعي أهمية كبرى باعتباره من أبرز الصور الحضارية والإنسانية التي تعكس مبدأ التكافل والتضامن في المجتمع الإماراتي.

وقدم جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين أكثر من 213 ألف وجبة إفطار خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في مبادرة إنسانية تعكس قيم البذل والعطاء التي تُميز هذا الشهر الفضيل، تعزيزاً لروح التكافل والتضامن المجتمعي.

تأتي هذه المبادرة في إطار "عام المجتمع"، الذي يُسلط الضوء على قيم التضامن والتكافل، ترسيخاً لأهمية العمل التطوعي في بناء مجتمع متماسك ومترابط، ويُقدم نموذجاً مجتمعياً يُحتذى به في تعزيز القيم النبيلة لثقافة العطاء الإنساني وتبني العمل الخيري نهجاً وسلوكاً يومياً.

كما التقت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، خلال هذه البرزة، بعدد من نساء مجتمع منطقة العين، بالإضافة إلى عدد من موظفات مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية بالمنطقة، ونقلت لهن تحيات وتبريكات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمناسبة هذه الأيام الفضيلة لشهر رمضان المبارك.