السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فاطمة بنت هزاع بن زايد تلتقي فريق المتطوعات في مبادرة إفطار الصائم في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين

فاطمة بنت هزاع بن زايد تلتقي فريق المتطوعات في مبادرة إفطار الصائم في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين
28 مارس 2025 23:56

التقت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، في البرزة التي أقيمت في قصر المقام في منطقة العين، فريق المتطوعات في مشروع "ضيوفنا الصائمون" الذي ينظمه مركز جامع الشيخ خليفة الكبير، برعاية "مؤسسة إرث زايد الإنساني"، وبالشراكة مع فندق إرث، حيث يتم تقديم ما يزيد على 15 ألف وجبة إفطار في الجامع يومياً. 
وأشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان بجهود المتطوعين والمتطوعات في خدمة المجتمع من خلال مبادرة إفطار الصائم التي تعكس قيم التكافل المجتمعي وتسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين أبناء وبنات الوطن، سيراً على نهج العطاء الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه. 
وأكّدت الشيخة فاطمة بنت هزاع أن دولة الإمارات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تولي العمل التطوعي أهمية كبرى باعتباره من أبرز الصور الحضارية والإنسانية التي تعكس مبدأ التكافل والتضامن في المجتمع الإماراتي. 
وقدم جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين أكثر من 213 ألف وجبة إفطار خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، في مبادرة إنسانية تعكس قيم البذل والعطاء التي تُميز هذا الشهر الفضيل، تعزيزاً لروح التكافل والتضامن المجتمعي. 
تأتي هذه المبادرة في إطار "عام المجتمع"، الذي يُسلط الضوء على قيم التضامن والتكافل، ترسيخاً لأهمية العمل التطوعي في بناء مجتمع متماسك ومترابط، ويُقدم نموذجاً مجتمعياً يُحتذى به في تعزيز القيم النبيلة لثقافة العطاء الإنساني وتبني العمل الخيري نهجاً وسلوكاً يومياً. 
كما التقت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، خلال هذه البرزة، بعدد من نساء مجتمع منطقة العين، بالإضافة إلى عدد من موظفات مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية بالمنطقة، ونقلت لهن تحيات وتبريكات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمناسبة هذه الأيام الفضيلة لشهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة
140 ألف وجبة كسر صيام وزعتها «الهلال» في أبوظبي
«زايد الإنسانية» تنفّذ مبادرة إفطار صائم في ماليزيا
المصدر: وام
فاطمة بنت هزاع بن زايد
متطوعات
إفطار الصائم
جامع الشيخ خليفة الكبير
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة
اليوم 22:32
الوصل يعود إلى «سكة الانتصارات» بـ «ثنائية» أمام عجمان
الرياضة
الوصل يعود إلى «سكة الانتصارات» بـ «ثنائية» أمام عجمان
29 مارس 2025
خورفكان يكسب الجزيرة بهدف
خورفكان يكسب الجزيرة بهدف
29 مارس 2025
الشارقة وشباب الأهلي يتعادلان في قمة «الجولة 19»
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي يتعادلان في قمة «الجولة 19»
29 مارس 2025
فاطمة بنت هزاع بن زايد تلتقي فريق المتطوعات في مبادرة إفطار الصائم في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين
علوم الدار
فاطمة بنت هزاع بن زايد تلتقي فريق المتطوعات في مبادرة إفطار الصائم في جامع الشيخ خليفة الكبير في منطقة العين
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©