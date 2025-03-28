أبوظبي تشهد إطلاق تجارب «روبو تاكسي»

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «أوتوغو»، المتخصصة في حلول التنقل الذاتي والتابعة لمجموعة «كينتسوجي القابضة»، وتتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق تجاربها التشغيلية لخدمة «روبو تاكسي» في أبوظبي، تمهيداً لبدء العمليات الكاملة بحلول عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية مع «أبولوجو» التابعة لشركة «بايدو»، التي تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات النقل الذاتي على نطاق واسع، وبهدف إدخال الجيل الجديد من تقنيات التنقل إلى طرق العاصمة أبوظبي.

وتجري هذه التجارب التشغيلية بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي، لضمان توافق الخدمة مع استراتيجيات النقل المحلية واللوائح التنظيمية ومتطلبات البنية التحتية، وذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز التنقل الذكي. وتوفر مركبات «روبو تاكسي» تجربة تنقل ذكية وسلسة، مصممة لتلبية احتياجات المدن الحديثة وسكانها.

ومن خلال تصميمها الكهربائي المتطور وأنظمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تضمن المركبة قيادة دقيقة ومتسقة مع استجابة آنية للظروف المحيطة.

وقال شون تيو، المدير العام لمجموعة «كينتسوجي القابضة»، إن إطلاق تجارب خدمة «روبو تاكسي» في أبوظبي، يمثل بداية تحول واسع النطاق في أنماط التنقل داخل المدن لتعزيز السلامة المرورية وتحقيق نقل أكثر استدامة.

وأضاف أن «أوتوغو» و«أبولو جو» ستعملان على نشر أوسع لهذه التقنية في أبوظبي بحلول عام 2026.