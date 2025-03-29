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الطقس المتوقع على الإمارات غدا الأحد

أبوظبي
29 مارس 2025 18:34

 توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
 وذكر المركز، في نشرته اليومية حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46 والمد الثاني عند الساعة 02:08، والجزر الأول عند الساعة 19:53 والجزر الثاني عند الساعة  08:16.
أما في بحر عمان، فسيكون الموج كذلك خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 10:39 والمد الثاني عند الساعة 22:15، والجزر الأول عند الساعة  16:19 والجزر الثاني عند الساعة 04:48.
في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

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طقس الإمارات المتوقع غداً

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 33 21 85 30
دبي 33 22 75 30
الشارقة 33 17 75 25
عجمان 31 22 75 25
أم القيوين 32 16 75 25
رأس الخيمة 34 15 70 20
الفجيرة 30 21 65 20
العـين 34 18 65 20
ليوا 34 19 85 20
الرويس 31 14 90 35
السلع 31 14 90 35
دلـمـا 27 18 85 40
طنب الكبرى 28 20 85 40
طنب الصغرى 28 20 85 40
أبو موسى 28 20 85 30

المصدر: وام
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