السبت 29 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك

هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بمناسبة عيد الفطر المبارك
29 مارس 2025 20:50

رفع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عزَّ وجلَّ أن يعيده عليهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات بالمزيد من التقدُّم والرخاء. 
كما هنّأ سموّه أولياء العهود ونوّاب الحكّام، وشعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وشعوب العالم، بهذه المناسبة الكريمة، داعياً العلي القدير أن يُديم على دولتنا الأمن والأمان والازدهار والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
وقال سموّه «في هذه المناسبة الكريمة، تتجسد قيم التآخي والتراحم والتسامح والتعاضد المجتمعي التي قامت عليها دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الحكيمة، وتترسخ روح المحبة والسلام والأخوة الإنسانية بين جميع الشعوب».

أخبار ذات صلة
مواقع عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي خلال عيد الفطر
هذه الدول أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر 1446هـ
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تهنئة
هزاع بن زايد
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
عيد الفطر
آخر الأخبار
المجلس التنفيذي
علوم الدار
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية
اليوم 17:49
هلال الشهر
الأخبار العالمية
الديوان الملكي السعودي: غدا أول أيام عيد الفطر
اليوم 19:33
كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس إنجلترا
الرياضة
كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس إنجلترا
اليوم 22:02
عروض ألعاب نارية
علوم الدار
مواقع عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي خلال عيد الفطر
اليوم 21:53
فرق إنقاذ تبحث عن ناجين تحت ركام خلفه زلزال ميانمار
الأخبار العالمية
ارتفاع كبير لعدد قتلى الزلزال في ميانمار
اليوم 21:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©