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علوم الدار

فاطمة بنت هزاع تقوم بزيارة تفقدية لنادي العين للسيدات دعماً للرياضة النسائية

فاطمة بنت هزاع تقوم بزيارة تفقدية لنادي العين للسيدات دعماً للرياضة النسائية
30 مارس 2025 01:46

قامت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، بزيارة ميدانية إلى نادي العين للسيدات، وذلك في إطار دعمها المستمر للرياضة النسائية، وحرصها على تطوير المنشآت الرياضية المخصصة للمرأة في دولة الإمارات.
وتجولت الشيخة فاطمة بنت هزاع في مرافق النادي، واطلعت على البرامج التدريبية، والمبادرات الرياضية والثقافية المتنوعة التي يقدّمها النادي لمنتسباته، والتي تهدف إلى تمكين المرأة، وتعزيز دورها في المشهد الرياضي المحلي.
تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، التزاماً بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2025 «عام المجتمع»، والذي يمثل محطة مفصلية في تعزيز التماسك المجتمعي، وتفعيل دور المؤسسات في دعم أهداف الاستدامة والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وأشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بمستوى التجهيزات والجهود المبذولة لخلق بيئة رياضية متكاملة وآمنة، تُعنى بصحة المرأة ورفاهها، مؤكدةً أهمية الاستثمار في قدرات المرأة الرياضية، وتوسيع مشاركتها في مختلف الرياضات والمسابقات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة.
من جهتها، توجهت إدارة نادي العين للسيدات بالشكر والتقدير للشيخة فاطمة بنت هزاع على هذه الزيارة، وعلى متابعتها الدائمة لكل ما من شأنه تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في القطاع الرياضي.

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المصدر: وام
فاطمة بنت هزاع
نادي العين للسيدات
الرياضة النسائية
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