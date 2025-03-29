الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر المبارك

عمر بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر المبارك
30 مارس 2025 02:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
أميركا تحذر من هجمات محتملة في سوريا الأيام المقبلة

رفع سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحلول عيد الفطر السعيد، سائلاً الله عز وجل أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات.
كما هنأ سموه، بهذه المناسبة سمو أولياء العهود، ونوّاب الحكّام، وشعب دولة الإمارات، والشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة العطرة، داعياً المولى تعالى أن يعيدها على وطننا العزيز بالأمن والازدهار، وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير والبركات.

عمر بن زايد
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن راشد
منصور بن زايد
عيد الفطر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يواصل تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع قادة الدول الشقيقة
علوم الدار
رئيس الدولة يواصل تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك مع قادة الدول الشقيقة
اليوم 23:32
هلال الشهر
الأخبار العالمية
الديوان الملكي السعودي: غدا أول أيام عيد الفطر
اليوم 19:33
«ChatGPT» يغير قواعد إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي
الترفيه
«ChatGPT» يغير قواعد إنشاء الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي
30 مارس 2025
أداة جديدة من أمازون مدعومة بالذكاء الاصطناعي
الترفيه
أداة جديدة من أمازون مدعومة بالذكاء الاصطناعي
30 مارس 2025
مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
الأخبار العالمية
مساعدات إنسانية من الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد
30 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©