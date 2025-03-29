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الحكام يؤدون صلاة عيد الفطر

الحكام يؤدون صلاة عيد الفطر
30 مارس 2025 02:32

إمارات الدولة (وام)

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يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صلاة عيد الفطر المبارك اليوم في مسجد قصر الزاهر.
ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين والمقيمين. ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر الزاهر عقب صلاة العيد.
ويؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.‎ ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الإمارة.
ويستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، جموع المهنئين بالدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك في قصر سموه بالرميلة، في الفترة المسائية أول أيام العيد، وفي الفترتين الصباحية والمسائية ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
كما يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والمقيمين بأم القيوين. ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين بقصر سموه بعد صلاة العصر، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء الجاليات المقيمة بأم القيوين.
ويؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم صلاة عيد الفطر السعيد، في مصلى العيد الكبير بخزام في رأس الخيمة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.
ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

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