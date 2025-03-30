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علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام

حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام
30 مارس 2025 12:04

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر السعيد، بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجموع المواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية بالدولة.

وهنأ فضيلة الإمام في خطبته، المسلمين بمناسبة صيامهم وقيامهم خلال شهر الخير والرحمة والمغفرة، مؤكداً أن العيد يوم بهجة وفرصة لتعزيز الألفة والمودة والاحترام بين الناس.

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كما تناول الدروس والعبر والقيم الرفيعة التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف، مشدداً على ضرورة تمسك المسلمين بها لنشر الخير وترسيخ المحبة في المجتمع، وحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وتوجه فضيلته في ختام الخُطبَة بالدعاء إلى المولى عز وجل، أن يمن على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما توجه بالدعاء إلى المولى سبحانه أن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
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