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علوم الدار

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك

حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك
30 مارس 2025 12:10

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في قصر البديع العامر. وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية المباركة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكبار ضباط القيادة العامة للحرس الأميري، وكبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين. وأعرب المهنئون عن خالص التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، العزيز على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. حضر الاستقبال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي، المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية. كما حضر الاستقبال الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من الشيوخ، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

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