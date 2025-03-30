حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بعيد الفطر المبارك

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صباح اليوم، بحضور سمو ‏الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر ‏الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.‏



وتمنى المهنئون لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهد عجمان، موفور الصحة والسعادة، داعين الله العلي ‏القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموهما وعلى شعب دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.‏ وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهاني والتبريكات من ‏الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وكبار المسؤولين ومديري الدوائر.‏ كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والإسلامية الذين حضروا للسلام على ‏سموهما وتهنئتهما بهذه المناسبة السعيدة.‏ ‏حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية ‏والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد ‏النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي ‏عجمان الرياضي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم ‏عجمان، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد ‏من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.