الأحد 30 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين

حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين
30 مارس 2025 20:00

أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد محمد الفلاحي الياسي في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأمَّ المصلين وخطب خطبة العيد الإمام أحمد مبارك المزروعي، حيث أكد خلالها أن العيد مناسبة للاحتفاء بالقيم التي جاء بها ديننا الحنيف، من قيم التواصل والتزاور، والتآلف وإدخال السرور على قلوب الأهل والأطفال.

وأشار إلى أن الأسرة هي عماد المجتمع وأساس نهضته وحضارته، فباستقرارها تستقر الحياة وتزدهر. وفي العيد، يأنس المرء بأهله وأولاده في جو أسري تملؤه المودة والرحمة.

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهد الفجيرة
هزاع بن زايد يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل جموع المهنئين

ودعا الخطيب الله العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبيه وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الاستقرار والتقدم والازدهار.

كما توجه إلى الله تعالى بأن يرحم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ خليفة والشيخ مكتوم وأن يدخلهم بفضله فسيح جناته وأن يشمل شهداء الوطن بواسع رحمته وغفرانه.

وعقب صلاة العيد، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في مجلس محمد الفلاحي الياسي، جموع المهنئين بالعيد الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

فقد تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، الذين أعربوا عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن يعيد الله هذه المناسبة على دولة الإمارات قيادةً، وشعباً باليمن، والخير والبركات.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
التهاني
صلاة العيد
عيد الفطر
عيد الفطر المبارك
آخر الأخبار
الشارقة يرفض راحة العيد استعداداً لمواجهة الجزيرة
الرياضة
الشارقة يرفض راحة العيد استعداداً لمواجهة الجزيرة
اليوم 21:00
المستشار الألماني شولتس يتحدث خلال افتتاح معرض هانوفر الصناعي التجاري
الأخبار العالمية
شولتس: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأميركية
اليوم 20:50
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهد الفجيرة
علوم الدار
حمد الشرقي يستقبل المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهد الفجيرة
اليوم 20:29
ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في أسعار التذاكر أمام أرسنال
الرياضة
ريال مدريد يحطم رقمه القياسي في أسعار التذاكر أمام أرسنال
اليوم 20:00
حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين
علوم الدار
حمدان بن زايد يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©