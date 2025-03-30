الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير عام شرطة أبوظبي يُهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر

مدير عام شرطة أبوظبي يُهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر
31 مارس 2025 01:15

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» توزع كسوة العيد على الأطفال في غزة
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى

رفع اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.
كما توجه معاليه بالتهنئة بهذه المناسبة إلى شعب الإمارات، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير على الجميع، وأن يُديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
عيد الفطر
محمد بن طحنون
رئيس الدولة
محمد بن زايد
منصور بن زايد
محمد بن راشد
آخر الأخبار
متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خلال توزيع الملابس وألعاب العيد للأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع كسوة العيد على الأطفال في غزة
31 مارس 2025
عائلات فلسطينية تنزح من شمال القطاع إلى جنوبه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 8000 أسرة تعرضت للتهجير في شمال الضفة
31 مارس 2025
ضباط شرطة قرب موقع استهدفته طائرة مسيرة في خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تدمر عشرات الطائرات المُسيرة وروسيا تواصل التقدم
31 مارس 2025
تاجر يعمل في متجره بسوق في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
31 مارس 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
غارة أميركية ضد أهداف لتنظيم داعش في الصومال
31 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©