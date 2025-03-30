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المراكز التجارية في منطقة الظفرة تجذب العائلات

إقبال على المراكز التجارية خلال العيد (من المصدر)
31 مارس 2025 02:02

 منطقة الظفرة (الاتحاد)

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شهدت المراكز التجارية في منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من الأسر والعائلات للاستمتاع باليوم الأول من عيد الفطر وقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والمعارف، بعيداً عن أجواء الطقس الحارة، وتوفير أجواء الفرحة والبهجة للأطفال من خلال مناطق الألعاب المتنوعة والمنتشرة في تلك المراكز
وحرصت المراكز على وضع مجموعة من الفعاليات الترفيهية لجذب الزوار إليها، سواء من خلال العروض الترويجية والخصومات، أو من خلال برامج ترفيهيه لمناطق ألعاب الأطفال.
وكانت الأسواق والمراكز التجارية قد شهدت ازدحاماً كبيراً عشية عيد الفطر، خرجت فيها الأفراد والأسر لاستكمال احتياجاتهم وشراء مستلزمات العيد وخاصة متعلقات الأطفال، وشهدت حركة البيع رواجاً كبيراً، وازدحمت الشوارع التي تزينت لاستقبال عيد الفطر من خلال أشكال ضوئية تتضمن لمسات إبداعية تعكس أجواء العيد وتعزز البهجة في أرجاء المنطقة. وشملت الزينة لوحات ضوئية بألوان مبهجة، وأشكال هندسية متناسقة.
ويؤكد المهندس عبدالرحمن الهواري من مدينة زايد، أن أجواء العيد في منطقة الظفرة مختلفة عن باقي المناطق، حيث تتنوع المناطق التي يمكن قضاء العيد فيها بين الأهل والأصدقاء.
إقبال كبير  
تشير فاطمة محمود إلى أنها اضطرت إلى الخروج عقب إعلان رؤية هلال شوال وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر لاستكمال احتياجاتها وشراء مستلزمات العيد، لافتة إلى أن المراكز التجارية ظلت مزدحمة بالزوار والمستهلكين حتى ساعات متأخرة من عشية عيد الفطر، وذلك لرغبة الأفراد في شراء احتياجاتهم ومستلزماتهم الخاصة بالعيد.

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