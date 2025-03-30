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علوم الدار

إقبال على حدائق العين خلال العيد

شوارع منطقة العين تعكس بهجة العيد (من المصدر)
31 مارس 2025 02:02

 إيهاب الرفاعي (العين)

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استقبلت حدائق العين العامة والمصغرة أعداداً كبيرة من الأهالي خلال اليوم الأول من عيد الفطر، حيث تنوعت الفعاليات والأنشطة التي تقدمها بلدية العين للزوار في الحدائق التابعة لها، لتوفير أجواء من المتعة والبهجة للزوار وضمان أوقات سعيدة تجمع الأسر والعائلات.
وحرصت الأسر والأفراد على الخروج خلال الفترة المسائية، مع اعتدال الطقس، للاستمتاع بالأجواء المبهجة للعيد وسط الأصدقاء والمعارف داخل الحدائق التي حرصت بلدية العين على تجهيزها بشكل كامل لاستقبال الأعداد المتزايدة من الزوار خلال أيام العيد.
ويشير حمدي أحمد إبراهيم، من أهالي العين، إلى أن الأجواء المبهجة في الحدائق العامة كانت السبب الرئيس لقضاء أول أيام العيد وسط المسطحات الخضراء والحدائق التي تزينت بشكل متميز، وتضمنت على مجموعة من الألعاب المختلفة التي تناسب مختلف الأعمال، بجانب المرافق الترفيهية في تلك الحدائق التي وفرتها البلدية للزوار في مختلف الحدائق العامة والمصغرة التابعة لها.
ويرى سالم محمود أن مظاهر العيد المنتشرة، سواء في الشوارع أو الحدائق أو المراكز التجارية، تضفي مزيداً من المتعة والبهجة وتنشر السعادة بين الأهالي والأفراد، موضحاً أنه سعيد بقضاء العيد في مدينة العين مع أسرته وأصدقائه والاستمتاع بأوقات من الفرح والبهجة في وجود الأطفال.
ومن جانبها، أطلقت بلدية العين العديد من المبادرات التي تضفي مزيداً من المتعة والبهجة بعيد الفطر، ومنها: مبادرة تزيين شوارع المدينة بأشكال ضوئية متميزة، في إطار جهودها لتعزيز الأجواء الاحتفالية وإضفاء لمسات جمالية على المدينة، تضمنت تركيب 1500 تشكيل ضوئي على امتداد 62 شارعاً لتغطي زينة المدينة مسافة تصل إلى 110 كيلومترات. وتضمنت الفعاليات التي تنظمها بلدية العين، فعالية ألعاب الطاولة في حديقة الطوية والتي ستنطلق اليوم «الثلاثاء» لتقدم تجربة ترفيهية واجتماعية ممتعة، حيث يمكن للأفراد من جميع الأعمار الاستمتاع والتنافس بمجموعة من الألعاب الجماعية التقليدية والمعاصرة، بهدف تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع من خلال الأنشطة والألعاب الجماعية.

حدائق العين
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