مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يهنئون المناوبين بعيد الفطر السعيد

أبوظبي (الاتحاد)

زار مديرو قطاعات شرطة أبوظبي المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين المناوبين وهنؤوهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

فقد تفقد العميد سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة، سير عمل المناوبين في القطاع، وحثهم على مواصلة جهودهم المخلصة والتي تعزز ثقة الجمهور بالشرطة، وتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح والتوفيق.

وزار العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، المناوبين في مديرية المرور والدوريات الأمنية، معرباً عن تقديره لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

وأكد المناوبون اهتمامهم بتقديم الخدمات الشرطية والأمنية، وإسعاد المجتمع في مختلف الأوقات.