الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يهنئون المناوبين بعيد الفطر السعيد

خلال تهنئة المناوبين بعيد الفطر المبارك (من المصدر)
31 مارس 2025 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
سلام: الحكومة اللبنانية ماضية في بسط سلطتها  على كامل أراضيها

زار مديرو قطاعات شرطة أبوظبي المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين المناوبين وهنؤوهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.
فقد تفقد العميد سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة، سير عمل المناوبين في القطاع، وحثهم على مواصلة جهودهم المخلصة والتي تعزز ثقة الجمهور بالشرطة، وتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح والتوفيق.
وزار العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، المناوبين في مديرية المرور والدوريات الأمنية، معرباً عن تقديره لجهودهم المتميزة في خدمة الوطن، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للجمهور.
وأكد المناوبون اهتمامهم بتقديم الخدمات الشرطية والأمنية، وإسعاد المجتمع في مختلف الأوقات.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
عيد الفطر
العيد
آخر الأخبار
متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» خلال توزيع الملابس وألعاب العيد للأطفال (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع كسوة العيد على الأطفال في غزة
31 مارس 2025
عائلات فلسطينية تنزح من شمال القطاع إلى جنوبه (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 8000 أسرة تعرضت للتهجير في شمال الضفة
31 مارس 2025
ضباط شرطة قرب موقع استهدفته طائرة مسيرة في خاركيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا تدمر عشرات الطائرات المُسيرة وروسيا تواصل التقدم
31 مارس 2025
تاجر يعمل في متجره بسوق في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي اليمني»: استعادة صنعاء صار أقرب من أي وقت مضى
31 مارس 2025
أرشيفية
الأخبار العالمية
غارة أميركية ضد أهداف لتنظيم داعش في الصومال
31 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©