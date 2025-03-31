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ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخة حصة بنت حميد الشامسي

ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخة حصة بنت حميد الشامسي
31 مارس 2025 12:36

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التي وافتها المنية اليوم.


وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، التي وافتها المنية اليوم. ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وأشقائه وأهل وذوي الفقيدة، وعموم آل المعلا الكرام، بخالص التعازي وصادق المواساة، داعياً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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