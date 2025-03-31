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ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
31 مارس 2025 12:47

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والتي وافتها المنية اليوم. 

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وفيما يلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم، (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم عجمان المغفور لها، بإذن الله تعالى، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والتي وافتها المنية اليوم.
 
ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم عجمان بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وأشقائه وأهل وذوي الفقيدة، وعموم آل المعلا الكرام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر: وام
حاكم عجمان
حميد بن راشد النعيمي
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