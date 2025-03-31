الإثنين 31 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الفجيرة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

حاكم الفجيرة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
31 مارس 2025 13:22

‏نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة البيان التالي:

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر بحضور ولي عهد الفجيرة
ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

بسم الله الرحمن الرحيم .. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم. ويتقدم صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين وأبناء الفقيدة، رحمها الله، بأحر التعازي وصادق المواساة، داعياً الله، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
حاكم الفجيرة
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
وزير الخارجية الصيني يزور موسكو
اليوم 14:31
اتحاد اليد يختار 12 لاعباً للمشاركة في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
اتحاد اليد يختار 12 لاعباً للمشاركة في «الألعاب الخليجية»
اليوم 14:30
أبل تطلق ثورة صحية.. "طبيب بالذكاء الاصطناعي"
التعليم والمعرفة
أبل تطلق ثورة صحية.. "طبيب بالذكاء الاصطناعي"
اليوم 14:09
الذكاء الاصطناعي يتقن الخداع!
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي يتقن الخداع!
اليوم 14:08
فرنسا تغرم "آبل" 150 مليون يورو
الترفيه
فرنسا تغرم "آبل" 150 مليون يورو
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©