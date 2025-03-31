حاكم الفجيرة ينعى الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

‏نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور لها الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وأصدر ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم .. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم .

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، المغفور لها، بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، والدة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التي انتقلت إلى جوار ربها صباح اليوم. ويتقدم صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى صاحب السمو حاكم أم القيوين وأبناء الفقيدة، رحمها الله، بأحر التعازي وصادق المواساة، داعياً الله، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.