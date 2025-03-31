حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، اليوم، التعازي إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين في وفاة والدته الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين تعازي سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

كما تقبل سموه التعازي من الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبد الرحمن الشامسي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء بالديوان الأميري، عن خالص تعازيه ومواساته، داعيا للفقيدة بالرحمة والمغفرة من المولى عز وجل، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ مكتوم بن راشد المعلا والشيخ محمد بن راشد المعلا والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وعدد من الشيوخ والمسؤولين.