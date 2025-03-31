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حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء لحاكم أم القيوين في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي

حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء لحاكم أم القيوين في وفاة الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
31 مارس 2025 21:47

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم وإلى جانبه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء إلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور لها بإذن الله، الشيخة حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي.

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وأعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في ديوان الحاكم بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وسموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
حاكم أم القيوين
واجب العزاء
حصة بنت حميد بن عبدالرحمن الشامسي
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